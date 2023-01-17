Москва, 17 января, 2023, 16:05 — ИА Регнум. За населённый пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) идут тяжёлые бои. Об этом 17 января заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

«Клещеевка не взята. Идут тяжёлые бои», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.

По его словам, «толпы болтунов, бегущие впереди паровоза, очень сильно вредят парням, которые погибают».

Пригожин добавил, что в боях за Клещеевку есть определённые успехи, но значительная часть села находится под контролем ВСУ. Также он обещал сообщить, когда этот населённый пункт будет взят под контроль России.

Ранее Teleram-канал War Gonzo сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» выбили киевских боевиков из села Клещеевка.