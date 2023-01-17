Москва, 17 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. По итогам 2022 года инфляция в России составила 11,9%, заявил 17 января на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

Это ниже, чем предполагали Центробанк и правительство, отметил Путин.

В первом квартале 2023 года инфляция может снизиться до 5%, в втором квартале — до 4%, то есть до целевого показателя, сказал президент.

Такое сокращение принципиально важно не только для граждан, но и для бизнеса, динамика цен должна быть предсказуемой и сдержанной, напомнил Владимир Путин.

Ранее в Министерстве экономического развития сообщили, что, по данным на 9 января 2023 года, годовая инфляция в России замедлилась до 11,65%.