Киев, 17 января, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Российские ракеты практически невозможно уничтожить средствами ПВО Украины. Об этом заявил бывший советник второго украинского президента Олег Соскин в своём YouTube-канале.

Водник Олег Соскин

«Оказывается, российские ракеты не сбивают. Вообще сбить их нельзя», — заявил он, добавив, что лозунг «верьте в ПВО, ВС и ВВС» — брехня.

По мнению эксперта, российские военные могут легко поразить администрацию президента, главные узлы веток власти. Он отметил, что удары по Киеву показали, что системы ПВО не способны прикрыть города страны и центры принятия решений.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Болгарии Димитр Стоянов заявил, что страна не продавала киевскому режиму танки Т-72.

Читайте также: В Болгарии опровергли сообщения о продаже Киеву танков Т-72