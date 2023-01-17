Санкт-Петербург, 17 января, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин 18 января в рамках поездки в Петербург и Ленинградскую область посетит Обуховский завод, входящий в концерн «Алмаз-Антей». Также запланирована встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщает пресс-служба Кремля.

gov. spb.ru Обуховский завод

Путин примет участие в мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Затем он возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» в Ленинградской области, к братской могиле и к монументу «Мать-Родина» — на Пискаревском мемориальном кладбище.

В программу российского лидера также входит посещение Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, где пройдёт встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных объединений.

В конце 2022 года Обуховский завод приступил к разработке с последующим изготовлением отечественных декантирующих центрифуг. Оборудование является крайне важным в технологических процессах водоснабжения и водоотведения инфраструктуры крупных городов. Проект реализуют в рамках программы по импортозамещению. Изготовить первый образец планируют в ноябре 2023 года, затем пройдут испытания. Серийные поставки начнутся в третьем квартале 2024 года.

Также на базе Обуховского завода запущено серийное производство многофункциональных беспилотных летательных аппаратов.

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