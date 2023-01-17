Киев, 17 января, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Украинская православная церковь «не имеет никакого отношения» к РПЦ, сказано в обращении УПЦ, распространенном 17 января.

Роберт Лейнвебер. Отречение Петра

В Киеве просят РПЦ не выступать от имени УПЦ на международных площадках, сказано также в сообщении.

Речь идет о заседании Совета Безопасности ООН, который по инициативе России 17 января обсудит проблему гонений на православных на Украине.

В УПЦ также призвали Москву «не использовать религиозный фактор в своих политических целях».

Ранее глава РПЦ патриарх Кирилл призвал к молитве за православных Украины, которые подвергаются гонениям.

Во второй половине 2022 года на Украине участились случаи отъема храмов (включая Киево-Печерскую лавру), обысков и арестов православных священников и мирян.