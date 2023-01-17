София, 17 января, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Болгария не продавала киевскому режиму танки Т-72, заявил 17 января министр обороны страны Димитр Стоянов.

Staff Sgt. Matt Epright. United States Marine Болгарские танки Т-72

«За последний год министерство обороны никому не продавало танки Т-72. Они являются собственностью болгарской армии и находятся в наших формированиях», — цитирует его Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Стоянов добавил, что Болгария не экспортировала ни Т-72, ни комплексы С-300, ни МиГ-29, ни Су-25.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что на Украину были доставлены 14 российских штурмовиков Су-25, а также танки Т-72, которые страны НАТО закупили в Болгарии и передали Киеву, еще четыре Су-25 были поставлены из Северной Македонии.

Накануне, 16 января, министр обороны Болгарии Николай Милков заявил, что ничего не знает о партии самолетов Су-25, которые были проданы в страны НАТО для дальнейшей передачи киевскому режиму.