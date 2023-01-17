Днепропетровск, Украина, 17 января, 2023, 16:02 — ИА Регнум. В Днепропетровской области сохраняется чрезвычайно высокий дефицит электроэнергии. Об этом 17 января сообщает пресс-служба украинской компании ДТЭК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

По ее информации, для недопущения аварий в энергосистеме «Днепровские электросети» вынуждены соблюдать сниженные лимиты. В регионе для потребителей продолжают действовать экстренные отключения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на Украине в шести областях аварийно отключают электроэнергию.

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