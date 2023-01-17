Химки, Московская область, 17 января, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Полузащитник подмосковного футбольного клуба «Химки» Аяз Гулиев едва не подрался с главным тренером команды Спартаком Гогниевым. Об этом 17 января сообщает «Спорт-экспресс».

Михаил Терещенко/ТАСС Яаз Гулиев (на переднем плане)

По информации издания, у Гулиева и Гогниева произошёл конфликт на сборах в турецком Белеке. 26-летний футболист выразил недовольство в связи с многочисленными замечаниями 41-летнего тренера и предложил тому «выйти раз на раз».

Отмечается, что Гулиева и Гогниева удалось успокоить, но напряжённости в команде это не сняло.

Напомним, Гулиев стал игроком «Химок» в июле 2022 года. В текущем сезоне он сыграл 12 матчей и отдал одну результативную передачу. Гогниев возглавил команду в сентябре 2022 года.

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