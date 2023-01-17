Москва, 17 января, 2023, 15:36 — ИА Регнум. В России порядка 40% семей с детьми не получают единого пособия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мать с ребенком

«Закон привел к тому, что 40% семей не получают пособие», — сказала Останина.

Более того, по ее словам, следует понимать, что «участники спецоперации, которые получают выплаты по 95 тыс. рублей, это тоже как мера такого отлагательного характера, приведет к тому, что семья в следующем году может не получить детского пособия».

С января 2023 года в России можно получить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Размер пособия будет зависеть от «комплексной оценки нуждаемости» и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка.

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