Москва, 17 января, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Проведённое президентом России Владимиром Путиным совещание по экономическим вопросам нельзя считать подготовкой к посланию Федеральному собранию. Об этом 17 января заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС Дмитрий Песков

На вопрос, можно ли считать совещание Путина по экономике подготовкой к посланию, Песков ответил: «Нет. Это разные процессы».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Путин провёл совещание по экономическим вопросам с правительством РФ.

Напомним, в 2022 году глава государства не выступил с посланием Федеральному собранию, сообщив, что сделает это в начале 2023 года.