Брюссель, 17 января, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Еврокомиссия перечислила киевскому режиму первый транш в размере 3 млрд евро, говорится в релизе ЕК.

Zuma/TASS Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе

«Комиссия сегодня выделила первый взнос в размере 3 миллиардов евро из «Макрофинансовой помощи плюс» на сумму до 18 млрд евро для Украины», — говорится в релизе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что союзники Украины передали киевскому режиму свыше четырех тысяч единиц артиллерийских орудий, самолетов, бронетехники и других систем вооружения.

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