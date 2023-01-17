Донецк, 17 января, 2023, 15:25 — ИА Регнум. При обстреле населенного пункта Благодатное в Донецкой Народной Республике со стороны боевиков ВСУ погиб мирный житель, сообщили 17 января в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Благодатное, погиб мужчина», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января при обстреле ВСУ Волновахи в Донецкой Народной Республике погибла женщина. Было зафиксировано прямое попадание в здание гостиницы «Уют».

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