Москва, 17 января, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Расходы российского бюджета существенно выросли, превысив 31 трлн рублей. Об этом 17 января заявил президент России Владимир Путин во время совещания с правительством РФ по экономическим вопросам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Расходы у нас увеличились более высокими темпами, более заметными, и превысили 31 трлн рублей», — сказал Путин.

По его словам, дефицит федерального бюджета составил 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Он отметил, что такой уровень является одним из лучших среди стран «Большой двадцатки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что динамика российской экономики в 2022 году была позитивной, а ВВП снизился всего на 2,1%. Он также отметил темпы роста в военно-промышленном и агропромышленном комплексах.