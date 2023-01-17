Москва, 17 января, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили склад с ракетно-артиллерийским вооружением в окрестностях Харькова, сообщили в Министерстве обороны 17 января.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа расчетов 152-мм самоходных орудий «Гиацинт-Б» в зоне СВО

Пораженный склад располагался в районе населенного пункта Великий Бурлук.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией были поражены 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 98 районах, рассказали в Минобороны.

Как сообщалось ранее, в ведомстве также сообщили об уничтожении диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Харьковской области.