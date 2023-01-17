Российские средства ПВО перехватили 14 снарядов HIMARS и «Ольха»
Москва, 17 января, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки было уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге 17 января.
БПЛА были сбиты в Донбассе — в районах населенных пунктов Никольское и Петровское Донецкой Народной Республики и Кременная Луганской Народной Республики.
Конашенков отметил, что системам ПВО также удалось перехватить 14 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Уды Харьковской области, Смоляниново ЛНР, городов Донецк и Харцызск ДНР.
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Кроме того, в Херсонской области российскими системами ПВО была сбита противорадиолокационая ракета HARM, а в Бердянске Запорожской области — ракета ОТРК «Точка-У».
Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника на территории ДНР.
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