Москва, 17 января, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки было уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге 17 января.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в зоне СВО

БПЛА были сбиты в Донбассе — в районах населенных пунктов Никольское и Петровское Донецкой Народной Республики и Кременная Луганской Народной Республики.

Конашенков отметил, что системам ПВО также удалось перехватить 14 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Уды Харьковской области, Смоляниново ЛНР, городов Донецк и Харцызск ДНР.

Читайте также: Десятки убитых и пленных солдат ВСУ: главное из брифинга Минобороны РФ

Кроме того, в Херсонской области российскими системами ПВО была сбита противорадиолокационая ракета HARM, а в Бердянске Запорожской области — ракета ОТРК «Точка-У».

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника на территории ДНР.

Читайте также: ВС России за сутки уничтожили три группы диверсантов