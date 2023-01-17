Москва, 17 января, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении законопроект о ежегодной выплате к началу учебного года пособия в 10 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили установить, что проживающие на территории России родители (опекуны, попечители) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации и осваивающего общеобразовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, имеют право на получение один раз в год денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 тыс. рублей. Критерии нуждаемости можно ввести ко второму чтению, отметил замглавы фракции Ярослав Нилов.

Он напомнил, что такая мера поддержки прозвучала в одном из посланий президента РФ Федеральному собранию и однажды пособие выплачивалось — по указу главы государства.

Комитет Госдумы по труду законопроект не поддержал, в том числе в связи с отсутствием корректных источников финансирования, а также невозможностью контроля за использованием средств.

В ходе дискуссии в СРЗП нашли вариант контроля. Так, депутат Госдумы Олег Нилов предложил привязать выплаты к затратам на покупку школьной формы.

«Тем самым мы окажем поддержку нашей легкой промышленности», — привел он один из аргументов.

Большинство парламентариев с решением профильного комитета Госдумы согласилось, законопроект был отклонен.