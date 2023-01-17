Москва, 17 января, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова опровергла сообщения о якобы готовящемся обмене пленными с Украиной по формуле «800 на 200». Об этом сообщает 17 января ТАСС.

Сергей Карпухин/ТАСС Татьяна Москалькова

По словам Москальковой, её удивили сообщения в СМИ и соцсетях о том, что вопросы обмена пленными обсуждались в ходе её встречи с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Анкаре. Эти вопросы находятся в компетенции Министерства обороны России, пояснила она.

«В моих переговорах с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Анкаре никогда не шла речь об обменах», — сказала Москалькова.

Она добавила, что неравноценный обмен пленными не может считаться справедливым, и напомнила, что в Женевской конвенции об обращении с военнопленными отдельно рассмотрен вопрос о репатриации раненых.

Ранее турецкая газета Hürriyet сообщила о том, что украинская сторона якобы подала для обмена список из 800 человек, а российская — из 200. В основном в списках указаны раненые военные и гражданские.