Москва, 17 января, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин сообщил о непростой ситуации в лесопромышленном комплексе. Об этом он заявил 17 января в ходе совещания по вопросам экономики.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Переработка древесины

По его словам, теме лесопереработки необходимо посвятить отдельное совещание.

«Ситуация в ряде отраслей требует особого внимания, как со стороны федерального правительства, так и коллег в регионах — на местах», — сказал глава государства, подчеркнув, что речь идет о производствах, ориентированных на внешний рынок.

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Президент сообщил, что по итогам ноября обработка древесины и производство продукции из дерева упали на 21,4%. Он подчеркнул, что в особо уязвимом положении оказались предприятия на северо-западе России.

Путин акцентировал внимание на необходимости сохранить работу пострадавших отраслей и сберечь их трудовые коллективы, а также придать импульс развитию отраслей с помощью стимулирования внутреннего спроса и переработки сырья в России.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается разрешить платежи без идентификации и с упрощенной идентификацией с электронных кошельков на сумму до 15 тысяч рублей за бытовые товары в иностранных интернет-магазинах.

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