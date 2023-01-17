Санкт-Петербург, 17 января, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Пятнадцать человек спасли пожарные из шестиэтажного здания в Петроградском районе Санкт-Петербурга. В подвальном помещении жилого дома с коммерческими помещениями горела сауна. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарный

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 17 января в 14:10 мск поступило сообщение о пожаре в здании на улице Петропавловской, д. 4. В подвальном помещении загорелась сауна предприятия Amoveo SPA, площадь горения составила около 40 кв. метров. Пожару был присвоен первый номер сложности.

«С вышележащих этажей при помощи самоспасателей спасены 15 человек», — сообщили в ГУ МЧС.

В 14:55 усилиями 23 пожарных и спасателей на пяти единицах техники пожар был локализован, а в 15:00 — ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.