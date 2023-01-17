Берлин, 17 января, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Снабжение киевского режима военной техникой может только усложнить конфликт и привести к эскалации. С таким мнением выступили читатели немецкой газеты Die Welt в ответ на заявление министра экономики ФРГ Роберта Хабека, который призвал разрешить другим странам поставлять Киеву немецкие танки Leopard 2

Philipp Schulze/dpa/picture-alliance/ТАСС Танк Leopard 2

«Вот именно, продолжайте лить масло, пока вся Украина не сгорит. Вот это действительно большое подспорье, эвтаназия, сделанная Хабеком».

«Вы должны решить этот вопрос очень быстро, и при этом не в пользу Киева. Тогда у Зеленского появится ясность, и он сможет сосредоточиться на мирных переговорах».

«Он определённо хочет втянуть Запад, и прежде всего Германию, в конфликт, последствия которого должны быть известны всем».

Ранее Хабек заявил, что Германия не должна препятствовать Польше в поставке киевскому режиму немецких боевых танков.