Москва, 17 января, 2023, 15:08 — ИА Регнум. В ряде регионов России сохраняются проблемы с неполной занятостью и низким уровнем оплаты труда, заявил 17 января в ходе совещания по экономическим вопросам президент Владимир Путин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный

Особенно актуально это для тех регионов и городов, где сосредоточены «проблемные отрасли экономики», отметил президент.

Работать над исправлением ситуации региональные и федеральные власти должны вместе, все возможности улучшить положение, стимулируя занятость и рост зарплат, есть, подчеркнул Путин.

В число отраслей, где зафиксировано падение, входит автопром, в то же время в ряде других сфер экономики — ОПК, строительство, сельское хозяйство — отмечается рост, создаются новые рабочие места, добавил президент.