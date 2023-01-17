Москва, 17 января, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин разрешил некоторым российским хозяйствующим обществам, работающим в сферах торговли, энергетики и машиностроения, принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных стран. Соответствующий указ 17 января опубликован на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В документе отмечается, что данный указ подписан в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, речь в нем идет о предприятиях, которые соответствуют некоторым критериям.

Один из критериев — против бенефициаров или владельцев другими государствами либо международными организациями введены санкции. Другой критерий — у иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, есть доли в уставном капитале (акции) такой компании, но они не превышают 50%. Помимо этого, размер выручки предприятия за год, предшествующий решению, должен превышать сто млрд рублей.

Согласно тексту указа, в случае, если в состав такого органа российского хозяйственного общества входят лица недружественных иностранных государств, их голоса не учитываются при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания органа российского хозяйственного общества.

«В этом случае решение принимается большинством голосов от общего числа голосов, принадлежащих лицам, которые входят в состав органа российского хозяйственного общества и не являются лицами недружественных иностранных государств», — говорится в документе.