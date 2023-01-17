Тверь, 17 января, 2023, 15:05 — ИА Регнум. В 2023 году молодые семьи Тверской области вновь получат поддержку региональных властей на улучшение жилищных условий. Решение принято на заседании правительства Тверской области, которое сегодня, 17 января, провел губернатор Игорь Руденя. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, за последние пять лет в регионе государственной субсидией для улучшения жилищных условий воспользовались 969 молодых семей. В 2023 году поддержку получит 161 молодая семья, 47 из которых многодетные.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя на заседании правительства Тверской области 17 января 2023 года

«Нам важно, чтобы работа по улучшению жилищных условий молодых семей, которая ведётся федеральным центром и регионом, достигала главного результата — улучшения демографических показателей Верхневолжья», — подчеркнул Игорь Руденя. Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

Поддержку области в 2023 году получат молодые семьи из 29 муниципальных образований Верхневолжья, в том числе 16 семьей из Удомельского городского округа, по 11 семей из Твери, Ржевского муниципального округа, Бологовского района, 10 — из Калязинского района, по 9 семей из Торопецкого и Фировского районов, по 8 — из Торжка и Кувшиново.

Также на заседании рассмотрен вопрос о предоставлении еще одной региональной меры поддержки — дополнительных социальных выплат молодым семьям — участникам программы. Их получают родители, если в течение года после выдачи основного жилищного сертификата у них родился (или был усыновлен) еще один ребенок. С 2022 года по поручению губернатора Игоря Рудени размер выплаты увеличен в два раза и составляет 20% от расчётной стоимости жилья (ранее 10%). Эти средства могут быть направлены на погашение части кредита либо на компенсацию затраченных собственных средств на приобретение или строительство жилья.

В этом году дополнительные социальные выплаты получат три семьи из Жарковского, Лихославльского и Максатихинского муниципальных округов.