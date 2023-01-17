Москва, 17 января, 2023, 15:09 — ИА Регнум. После отмены действия соглашения об упрощённом визовом режиме между Россией и ЕС сотрудники консульств европейских стран перестали выдавать российским туристам шенгенские визы на срок более года. По данным ассоциации туроператоров России (АТОР), чаще всего визы оформляются на период поездки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Шенгенская виза

«Если раньше россияне получали визы на два, три года, а нередко и пять лет, то сейчас многократную визу могут оформить максимум на полгода или год. Тем, у кого слабая визовая история, дадут только однократную визу под сроки поездки», — сообщили в АТОР со ссылкой на туроператоров.

Документы на выдачу шенгенской визы от россиян по-прежнему принимают Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария.

В 2023 году страны, которые выдают визы россиянам под турпоездки, сохранили прежние правила. Самые жёсткие требования остались в Германии. Для получения визы необходимо предъявить счёт в работающем на территории ЕС банке и страховку европейской страховой компании. Такие же требования по страховке предъявляют консульства Мальты и Словении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Евросоюз решил не выдавать шенгенские визы жителям новых регионов России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала, что такое решение подпадает под нарушение положения Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Для российских заявителей с 35 до 80 евро увеличили консульский сбор, а также до 45 дней продлён срок рассмотрения, увеличился и пакет документов на визу, отменена возможность оформления срочных виз.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о невыполнимых требованиях к туристам из России по визам в странах ЕС.

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