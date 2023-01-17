Донецк, 17 января, 2023, 15:08 — ИА Регнум. ВСУ пытаются удержаться в частном секторе Марьинки. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сейчас противник пытается удержаться в частном секторе, на тех позициях, которые были заранее подготовлены. Но это тоже уже вопрос очень недолгого времени», — сказал он.

Ранее Пушилин сообщал о «весомых» успехах Вооруженных сил России в Марьинке. По его словам, в городе зачищены высотные здания.

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Как сообщало ИА REGNUM, ВС России уничтожили за сутки на донецком направлении более 60 боевиков ВСУ.

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