Пушилин: ВСУ пытаются удержаться в частном секторе Марьинки
Врио главы ДНР Пушилин: украинские войска пытаются удержаться в частном секторе Марьинки
Донецк, 17 января, 2023, 15:08 — ИА Регнум. ВСУ пытаются удержаться в частном секторе Марьинки. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
«Сейчас противник пытается удержаться в частном секторе, на тех позициях, которые были заранее подготовлены. Но это тоже уже вопрос очень недолгого времени», — сказал он.
Ранее Пушилин сообщал о «весомых» успехах Вооруженных сил России в Марьинке. По его словам, в городе зачищены высотные здания.
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Как сообщало ИА REGNUM, ВС России уничтожили за сутки на донецком направлении более 60 боевиков ВСУ.
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