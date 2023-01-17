Москва, 17 января, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Водителя автомобиля «Нива», совершавшего опасные манёвры, задержали на МКАД после погони и стрельбы по колёсам. Об этом сообщила 17 января журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Цитата из видео. 2023. Россия Водитель каршеринга вылетает в реку

Полицейские заметили нарушителя на северо-востоке Москвы и потребовали, чтобы он остановился. Однако водитель «Нивы» лишь увеличил скорость. Во время погони он задел полицейский автомобиль, после чего сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие.

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На опубликованном ведомством видео задержанный даёт показания. Он заявил, что был «занят своими секретными делами» и поэтому не остановился по требованию полицейских. Мужчина добавил, что находился «на задании».

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