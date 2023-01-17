Москва, 17 января, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Минобороны 17 января обнародовало новые данные о ходе российской военной спецоперации на Украине. В частности, сообщается, что потери ВСУ на краснолиманском направлении составили более 70 военнослужащих и семь транспортных средств. В ДНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. ВС РФ уничтожили гаубицы Krab, М109 «Паладин» и РСЗО «Град» в Харьковской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Помимо этого, ВС РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Лимана Первого в Харьковской области. Потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили более 50 военных.

Также известно, что российские военные поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области, а средства ПВО России за сутки перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», сбили ракеты «Точка-У» и HARM.

Напомним, российская военная спецоперация на Украине продолжается. Одна из главных новостей 17 января — полное освобождение Соледара от киевских боевиков. За сутки Вооруженные силы России уничтожили на донецком направлении более 60 боевиков ВСУ.

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