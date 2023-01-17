Москва, 17 января, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил отказаться от экспорта круглого леса. Об этом он заявил 17 января в ходе совещания по вопросам экономики.

Евгений Епанчинцев/ИТАР-ТАСС Погрузка древесины

Российский лидер подчеркнул, «кругляк» должен поставляться только на внутренний рынок и этот процесс должен максимально ускориться. По словам Путина, ситуация в лесопромышленном комплексе остается непростой. По итогам ноября обработка древесины и производство продукции из дерева упали на 21,4%.

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«Сейчас вновь хотел бы подчеркнуть, нужно сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, сберечь их трудовые коллективы», — сказал глава государства.

Президент сообщил о необходимости придать импульс развитию отраслей с помощью стимулирования внутреннего спроса и переработки сырья в России. Он отметил, что эту тему обсуждали не раз, в том числе, когда ограничивался экспорт круглого леса.

«Ведь цель-то была именно в этом, но не все доработали. Мы говорили, что нужно отказаться от экспорта «кругляка», от необработанного сырья и поставлять все на внутренний рынок, на внутренний рынок поставлять продукцию затем с высокой добавленной стоимостью, и сейчас этот процесс должен максимально ускориться», — сказал Путин, подчеркнув, что для этого есть основания и возможности.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование оказания мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) со стороны государственных и муниципальных микрофинансовых организаций (ГиМФО).