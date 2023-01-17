Москва, 17 января, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на донецком направлении более 60 боевиков ВСУ, сообщили 17 января в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Апофеоз войны

Отмечается, что на указанном направлении подразделения Южного военного округа совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжали наступательные действия.

«За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Российской Федерации добились новых успехов в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщало 16 января Минобороны РФ, на купянском, краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях ликвидированы десятки киевских боевиков.

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