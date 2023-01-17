Москва, 17 января, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Российские газовые компании получили хорошую прибыль по итогам 2022 года из-за роста мировых цен на газ, заявил президент России Владимир Путин 17 января на совещании по экономическим вопросам.

Михаил Климентьев/ТАСС Совещание по экономическим вопросам

Он отметил, что в минувшем году добыча природного газа сократилась на 11,8%. Однако мировые цены на газ существенно выросли на фоне действий стран Запада.

«В результате российские газодобытчики-экспортёры сработали в последние два года с хорошей прибылью и значительно увеличили платежи в бюджетную систему страны», — сказал Путин.

Глава государства уточнил, что в целом федеральный бюджет получил в прошлом году на 10% больше, его доходы составили 27,8 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин отметил также, что добыча нефти в стране подросла даже в условиях западных санкций.

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