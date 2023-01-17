Москва, 17 января, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Динамика российской экономики в 2022 году была позитивной. Об этом 17 января заявил президент России Владимир Путин во время совещания с правительством РФ по экономическим вопросам.

Михаил Климентьев/ТАСС Совещание по экономическим вопросам

По словам Путина, фактическая динамика в 2022 году была позитивной — за 11 месяцев ВВП снизился лишь на 2,1%. По итогам всего года ожидается уменьшение на 2,5%.

Также президент отметил темпы роста в военно-промышленном и агропромышленном комплексах. Он подчеркнул, что некоторые предприятия ВПК перешли на круглосуточную работу, набрав серьёзные обороты.

Кроме того, глава государства указал на проблемы с оплатой труда и неполной занятостью в некоторых регионах. Он поручил правительству и местным властям исправить ситуацию.