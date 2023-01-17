Москва, 17 января, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Оборонно-промышленный комплекс набрал серьезные обороты, заявил 17 января президент России Владимир Путин.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС В цехе Комсомольского-на-Амуре авиационного завода

«Большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит оборонно-промышленный комплекс», — заявил российский лидер на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства добавил, что за последний год ОПК набрал «серьезные обороты и продолжает наращивать мощность». Предприятия работают в несколько смен, некоторые практически круглосуточно, подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин дал оценку тому, насколько российская промышленность способна справляться в условиях специальной военной операции.

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