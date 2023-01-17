Москва, 17 января, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование оказания мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) со стороны государственных и муниципальных микрофинансовых организаций (ГиМФО), передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Законопроектом определяется, что государственной или муниципальной микрофинансовой организацией является юридическое лицо, одним из учредителей или акционеров которого соответственно является субъект РФ или муниципальное образование. Также предлагается включить ГиМФО в состав национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Одновременно расширяются полномочия АО «Корпорация «МСП». Она сможет организовывать и проводить в порядке, установленном Минэкономразвития РФ, оценку соблюдения организациями установленных требований и обращается в министерство в случае выявления несоблюдения ГиМФО предусмотренных требований для принятия решений в соответствии с российским бюджетным законодательством.