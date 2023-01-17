Москва, 17 января, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Объем добычи нефти в России в 2022 году вырос на 2%, до 535 млн тонн, заявил 17 января на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин.

Егор Алеев/ТАСС Добыча нефти в России

Это произошло вопреки попыткам западных стран мешать развитию российской экономики санкциями, отметил президент.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что в 2022 году объемы добычи нефти выросли почти у всех крупных компаний, заметнее всего — у «Сургутнефтегаза», «Лукойла» и «Газпром нефти».