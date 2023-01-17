Москва, 17 января, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики в стране. Об этом он заявил 17 января на совещании по экономическим вопросам.

Владимир Югасов ИА REGNUM Москва-Сити

По словам Путина, динамика развития экономики России оказалась лучше многих экспертных прогнозов.

Так, согласно данным Минэкономразвития РФ, на которые сослался глава государства, ВВП России за 11 месяцев 2022 года снизился всего на 2,1%, в то время как некоторые эксперты прогнозировали снижение до 20%.

Путин уточнил, что в целом по году ожидается снижение на 2,5%, при том, что в третьем и четвертом кварталах прошлого года фиксируется рост экономики, правда, в сравнении с резким падением во втором квартале.

«И наша задача — поддержать, закрепить положительную тенденцию», — заявил Путин.

На совещании Путин также отметил, что оборонно-промышленный комплекс России набрал серьёзные обороты и продолжает наращивать темпы, некоторые предприятия работают круглосуточно. При этом, по словам главы Российского государства, ситуация в лесопромышленном комплексе складывается непростая.

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