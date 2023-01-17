Москва, 17 января, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Реальные доходы, благосостояние российских семей должны ощутимо вырасти в текущем году. К этому призвал президент России Владимир Путин 17 января на совещании по экономическим вопросам.

Иван Шилов ИА REGNUM Крепкий рубль

Он отметил, что инфляция напрямую влияет на доходы населения.

«В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин на совещании отметил позитивную динамику в российской экономике. Он указал и на то, что пессимистичные прогнозы о падении ВВП не оправдались — падение составило лишь 2,5% по итогам года.

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