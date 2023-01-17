Москва, 17 января, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил обсудить ключевые показатели и тенденции в экономике страны и на глобальных рынках. С таким предложением он выступил 17 января в ходе совещания по вопросам экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

«Мы договорились сегодня встретиться и поговорить по вопросам экономической повестки. Вместе с руководством правительства, Центрального банка обсудим ключевые показатели и тенденции как в нашей экономике, так и на глобальных рынках», — сказал Путин.

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По его словам, участники совещания рассмотрят конкретные меры для решения первостепенных задач развития. Президент уточнил, что речь идет о целях на 2023 год.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший командующий Сухопутными войсками РФ Владимир Болдырев отреагировал на критику главы Чечни Рамзана Кадырова.

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