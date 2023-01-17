Давос, Швейцария, 17 января, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Испанское правительство пока не собирается передавать Украине танки Leopard, но выступает за скорейшее установление мира. Об этом глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил 17 января на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

CMSGT Don Sutherland, USAF Leopard 1

Он отметил, что через несколько дней министры обороны стран ЕС соберутся на «очень важную встречу» для принятия «важных решений». Мадрид считает сплочённые действия в рамках Евросоюза «лучшим инструментом» для прекращения конфликта на Украине.

«В настоящий момент эта возможность [по отправке танков] не рассматривается, но <…> на каждом этапе мы делаем то, что считаем лучшим, чтобы помочь украинцам <…> как можно быстрее установить мир в стране», — сказал Альбарес.

Сведения о возможной передаче Украине десяти танков Leopard появились в испанских СМИ летом 2022 года. В августе власти страны заявили, что танки, которые находились на военной базе в Сарагосе, не были переданы Киеву из-за их плохого состояния.

Читайте также: Для контрнаступления Киеву нужно в семь раз больше танков, чем даёт Запад