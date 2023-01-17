Москва, 17 января, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня, 17 января, проводит совещание по экономическим вопросам. По его оценке, фактическая динамика российской экономики в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов. ВВП России в 2022 году, по предварительным данным, снизился лишь на 2,5%, тогда как предрекали падение до 20%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Также глава государства отметил, что оборонно-промышленный комплекс России набрал серьёзные обороты и продолжает наращивать темпы, некоторые предприятия работают круглосуточно. Вместе с тем Владимир Путин поставил задачу поддержать положительную тенденцию экономического развития, отметил проблемы с неполной занятостью и оплатой труда в ряде регионов.

«Еще сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда. Особенно в тех регионах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики. Вы знаете, что показало наибольшее падение, это автопром и некоторые другие. Правительству вместе с субъектами нужно работать над исправлением этой ситуации. Главное, что у нас все возможности для этого есть. Нужно стимулировать занятость и рост зарплат, реальных зарплат», — подчеркнул Путин.

Ситуация в лесопромышленном комплексе, по оценке главы государства, складывается непростая: необходимо сберечь трудовые коллективы в этой отрасли. Также Путин предложил отказаться от экспорта необработанной древесины и поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Далее последовала закрытая часть совещания.

Напомним, говоря об особенностях предстоящего совещания Владимира Путина по экономическим вопросам, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что глава государства выступит со своим видением основных перспектив и с оценкой нынешнего уровня развития. В закрытой части выступят министры: Решетников, Набиуллина, Хуснуллин и Силуанов.

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