Катманду, 17 января, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Тела граждан России, погибших при крушении самолета в Непале, доставлены в столицу страны Катманду, сообщили 17 января в посольстве РФ.

Royonx Катманду. Непал.

«Тела погибших при крушении самолета Yeti Airlines россиян доставлены в Катманду», — сообщили РИА Новости в посольстве.

Отмечается, что в ближайшее время ожидается прибытие в Непал доверенного лица троих оставшихся неопознанными граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, крушение самолёта ATR 72 произошло в Центральном Непале 15 января. Спасатели обнаружили тела 70 человек. Всего на борту было 72 человека — 68 пассажиров и четверо членов экипажа.

Среди погибших были 53 гражданина Непала и 15 иностранных граждан, в том числе четверо граждан России.

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