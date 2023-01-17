Катафалк с телом Инны Чуриковой проводили аплодисментами
Инну Чурикову проводили в последний путь аплодисментами
Москва, 17 января, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Актрису Инну Чурикову 17 января проводили в последний путь под бурные аплодисменты и звон колоколов храма Христа Спасителя, где прошла церемония прощания.
Сергей Карпухин/ТАСС
Катафалк у храма Христа Спасителя после церемонии прощания с актрисой Инной Чуриковой
Проститься с народной артисткой СССР пришли члены семьи, коллеги и многочисленные поклонники.
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл прислали на церемонию прощания венки.
Похороны актрисы пройдут на Новодевичьем кладбище.
Как сообщало ИА REGNUM, Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. С 1975 года она служила в театре «Ленком». Актриса снялась более чем в 40 фильмах.
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