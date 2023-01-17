Москва, 17 января, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Небольшую положительную динамику фиксируют врачи в состоянии фигуриста, олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова. Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на источник в клинике.

Марина Каширская ИА REGNUM Роман Костомаров

По его информации, Костомаров находится в том же состоянии, в каком в 2021 году находилась певица МакSим (Марина Абросимова), тяжело перенёсшая COVID-19. Фигурист находится в реанимации с поражением обоих лёгких, его организм насыщают кислородом с помощью процедуры экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

«Как и МакSим летом 2021-го, Костомаров не сразу лёг в клинику, а лечился самостоятельно», — говорится в сообщении.

У фигуриста перестала увеличиваться площадь поражения лёгких. Стал медленно сокращаться инфильтрат. Наблюдаются небольшие нарушения со свёртываемостью крови.

В остальном пока нет ни положительных, ни отрицательных изменений, врачи делают всё возможное для спасения 45-летнего фигуриста.

Как сообщало ИА REGNUM, МакSим провела в больнице два месяца и смогла победить болезнь.