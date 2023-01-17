Брюссель, 17 января, 2023, 14:28 — ИА Регнум. В Еврокомиссии надеются, что санкции ЕС погрузят экономику России в рецессию «на десятилетия», заявила 17 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Санкции ЕС она назвала «очень сильными» и выразила надежду на то, что экономика России лишится «современных и критических технологий».

Как сообщалось ранее, уровень инфляции в ЕС в 2022 году оказался рекордно высоким. Рецессии при этом удалось избежать, хотя темпы роста экономики снизились.

Ряд европейских политиков и экспертов, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отмечали, что антироссийские санкции ЕС куда больше вредят самому Евросоюзу, чем Москве.