Грозный, 17 января, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал экс-главкома Сухопутных войск РФ Владимира Болдырева, назвав его «генералом бла-бла-бла». Об этом он заявил 17 января в интервью, опубликованном в его telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров

«Хочу сказать насчёт Болдырева. Он бла-бла-бла. Историю почитайте», — сказал Кадыров.

Он добавил, что Болдырева перевели с поста командующего войсками Северо-Кавказского военного округа в Приволжско-Уральский округ, потому что тот не справился.

«Я сам генерал Росгвардии. Я знаю о спецоперациях, войсковых операциях лучше, чем другие генералы. Может, я термины не знаю. Но кто критикует, должен посмотреть опыт, стаж работы. Меня ещё не выгнали, не уволили, а его сразу перевели. Кто из нас лучше — генерал-полковник бла-бла-бла или генерал-полковник Кадыров?» — добавил он.

Ранее Болдырев заявил, что ни Кадыров, ни основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не имели права на критику генерал-полковника Александра Лапина, которого назначили на должность начальника штаба сухопутных войск.

Напомним, Болдырев возглавлял Северо-Кавказский военный округ с декабря 2002 по июль 2004 года. С июля 2008 по январь 2010 года он был главнокомандующим Сухопутных войск РФ.