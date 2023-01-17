Москва, 17 января, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении форума «Россия — Исламский мир» в Казани. Документ опубликован 17 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Егор Алеев/ТАСС Участница XII международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021»

В указе говорится об образовании организационного комитета по подготовке и проведению международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Возглавить оргкомитет поручено вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Организовать подготовку и проведение мероприятия предстоит правительству России.

В 2023 году международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдёт 18–19 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году международный экономический форум «Россия — Исламский мир» проходил в Казани с 19 по 22 мая. Его посетили около 70 зарубежных делегаций, 26 послов иностранных государств.