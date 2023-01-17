Мелитополь, 17 января, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Водные сети начали глобально реконструировать в Мелитопольском районе Запорожской области. Об этом 17 января сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Андрей Рубцов/ТАСС Мелитополь

По ее информации, реконструкция водных сетей в этом районе стартовала с населенного пункта Владимировка.

Уточняется, что специалисты намерены восстановить водную магистраль протяженностью порядка 150 км от населенного пункта Акимовка до города Бердянска. После ремонта можно будет подключить новых потребителей, у которых ранее не было доступа к воде либо была лишь техническая вода.

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Отмечается, что качество воды улучшится, будет осуществляться ее бесперебойная подача жителям.

«При киевском режиме местные жители сталкивались с постоянной проблемой — за воду платят, а подается она только через несколько дней. Причиной являлись прорывы из-за износа магистральных труб и частных недобросовестных организаций, являющихся владельцами водоканала», — приводит пресс-служба слова представителя администрации Запорожской области.