Москва, 17 января, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин настаивает на том, что мавзолеи, в том числе и В. И. Ленина на Красной площади Москвы, «трогать не надо», передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС Очередь в Мавзолей В. И. Ленина

«А что касается мавзолеев, не надо их трогать. Это позиция президента. Поэтому тот, кто сносит памятники, он завтра будет заложником, что и памятники его вождей тоже будут сносить», — заявил Володин.

Он призвал уважать историю.

«Стоят они и стоят, надо уважать историю. Историю дореволюционную и постреволюционную», — добавил председатель палаты парламента.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов регулярно выступает против переноса мавзолея с Красной площади Москвы.

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