Володин объяснил, почему нельзя трогать мавзолеи
Спикер Госдумы Володин объяснил, почему не надо трогать мавзолеи
Москва, 17 января, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин настаивает на том, что мавзолеи, в том числе и В. И. Ленина на Красной площади Москвы, «трогать не надо», передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.
«А что касается мавзолеев, не надо их трогать. Это позиция президента. Поэтому тот, кто сносит памятники, он завтра будет заложником, что и памятники его вождей тоже будут сносить», — заявил Володин.
Он призвал уважать историю.
«Стоят они и стоят, надо уважать историю. Историю дореволюционную и постреволюционную», — добавил председатель палаты парламента.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов регулярно выступает против переноса мавзолея с Красной площади Москвы.
Читайте также: Зюганов: пятая колонна драпировкой мавзолея отгораживается от памяти