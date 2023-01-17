При обстреле ВСУ белгородского села пострадал один человек
Белгород, 17 января, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли село в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил 17 января глава региона Вячеслав Гладков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Обстрел ВСУ
«Под обстрел попало село в Валуйском городском округе. Есть один пострадавший. Ранение легкой степени тяжести», — написал он в телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, осколками снарядов были выбиты окна в частных домовладениях, повреждена одна машина.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 января боевики ВСУ обстреляли окраины Шебекино Белгородской области.
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