Белгород, 17 января, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли село в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил 17 января глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«Под обстрел попало село в Валуйском городском округе. Есть один пострадавший. Ранение легкой степени тяжести», — написал он в телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, осколками снарядов были выбиты окна в частных домовладениях, повреждена одна машина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 января боевики ВСУ обстреляли окраины Шебекино Белгородской области.

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