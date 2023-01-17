Берлин, 17 января, 2023, 14:34 — ИА Регнум. На место отправленной накануне в отставку главы минобороны Германии Кристины Ламбрехт 19 января будет назначен глава МВД Нижней Саксонии Борис Писториус, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Wolfgang Wilde Борис Писториус

Уточняется, что после получения свидетельства о назначении от президента ФРГ, Писториус примет присягу в немецком бундестаге.

Как и Ламбрехт, Писториус является юристом по образованию, с 1976 года он является членом Социал-демократической партии Германии (СДПГ). С 2006 по 2013 год политик был мэром Оснабрюка, а в последние 10 лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта федеральной земли Нижняя Саксония.

В 2019 году Писториус боролся за место лидера СДПГ, но уступил Олафу Шольцу.

Напомним, в конце 2021 года Писториус прославился своим публичным заявлением о необходимости прекращения дистрибуции мессенджера Telegram. Он даже намеревался поговорить об этом с представителями Apple и Google.

«То, что происходит в группах и каналах Telegram, во всех отношениях противоречит рекомендациям Apple и Google по соблюдению законодательства», — пояснял политик СДПГ в интервью Der Spiegel.

В принятом совместном документе министров внутренних дел федеральных земель также значилось, что «Telegram и аналогичные сервисы служат в Германии сетевой платформой для скептиков и правых экстремистов».

Сам Шольц тепло отозвался о Писториусе, назвав его чрезвычайно опытным политиком, имеющим административный опыт и много лет занимающимся политикой безопасности.

«Благодаря своей компетентности, напористости и большому сердцу, именно тот человек (Борис Писториус. — Прим. ИА REGNUM), который должен возглавить бундесвер в этот поворотный момент», — пояснил канцлер Германии Олаф Шольц.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 января канцлер Германии Олаф Шольц принял прошение об отставке у министра-катастрофы Кристины Ламбрехт и пообещал своевременно предоставить новую кандидатуру. Поскольку ранее канцлер во всеуслышание пообещал, что половина его кабинета будет состоять из женщин, эксперты решили, что для «гендерного разнообразия» Шольцу придётся искать на место министра обороны человека женского пола. Называлась фамилия вероятного преемника — Ева Хёгль.

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