Разорение дачи Фаберже в Петербурге обернулось уголовным делом
Санкт-Петербург, 17 января, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Управление МВД России по Выборгскому району Санкт‑Петербурга возбудило уголовное дело в отношении неустановленных пока лиц в связи с разрушением объекта культурного наследия федерального значения «Дача Фаберже К. Г. (А. К.)» в Осиновой Роще на севере города.
Дело о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия, повлекшем по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном размере, возбуждено по заявлению комитета по государственному использованию и охране памятников Санкт-Петербурга (КГИОП). За это преступление по статье 243.1 УК РФ виновным может грозить лишение свободы на срок до двух лет.
«Дача Фаберже К. Г. (А. К.)» на Песочном шоссе, 14 является памятником усадебной архитектуры XIX века, длительное время находится в аварийном состоянии. Территория объекта включает в себя «Дом жилой», «Конюшню», «Корпус служебный», «Ледник», «Парк с прудом», «Фонтан».
Как пояснили 17 января в КГИОП, владельцем дачи и земельного участка является Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК). По условиям охранного обязательства владелец объекта был обязан завершить его реставрацию до середины 2022 года. Однако эти работы не были выполнены, а сам объект, как установили сотрудники комитета, находится в состоянии разрушения, утрачены элементы внешней и внутренней отделки, а территория завалена бытовым мусором.
Помимо уголовного дела, возбужденного по инициативе петербургских чиновников, в Арбитражном суде города Москвы петербургский КГИОП требует обязать АУИПИК в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить комплекс первоочередных противоаварийных работ, а в течение 36 месяцев выполнить работы по реставрации объекта. Очередное заседание суда по этому иску назначено на 13 февраля 2023 года.
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Дачный участок на Дибунской дороге глава ювелирной фирмы Карл Густавович Фаберже купил у графа В. В. Левашова в 1883 году. Затем дача перешла сыну знаменитого ювелира, Агафону Карловичу Фаберже, который замещал отца на придворной службе в должности оценщика ювелирных изделий и драгоценных камней. С 1920 года дача семьи Фаберже находилась в ведении различных, в основном лечебно-оздоровительных, организаций. В разные годы здесь размещались дом отдыха, военные лагеря, госпиталь, офицерский детский санаторий, детские учреждения Академии тыла и транспорта Советской Армии. Часть интерьеров была утрачена. В 1980-х годах на даче произошел пожар.