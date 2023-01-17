Санкт-Петербург, 17 января, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Управление МВД России по Выборгскому району Санкт‑Петербурга возбудило уголовное дело в отношении неустановленных пока лиц в связи с разрушением объекта культурного наследия федерального значения «Дача Фаберже К. Г. (А. К.)» в Осиновой Роще на севере города.

kgiop. gov. spb.ru Дача Фаберже в Петербурге

Дело о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия, повлекшем по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном размере, возбуждено по заявлению комитета по государственному использованию и охране памятников Санкт-Петербурга (КГИОП). За это преступление по статье 243.1 УК РФ виновным может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Как пояснили 17 января в КГИОП, владельцем дачи и земельного участка является Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК). По условиям охранного обязательства владелец объекта был обязан завершить его реставрацию до середины 2022 года. Однако эти работы не были выполнены, а сам объект, как установили сотрудники комитета, находится в состоянии разрушения, утрачены элементы внешней и внутренней отделки, а территория завалена бытовым мусором.

Помимо уголовного дела, возбужденного по инициативе петербургских чиновников, в Арбитражном суде города Москвы петербургский КГИОП требует обязать АУИПИК в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить комплекс первоочередных противоаварийных работ, а в течение 36 месяцев выполнить работы по реставрации объекта. Очередное заседание суда по этому иску назначено на 13 февраля 2023 года.

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